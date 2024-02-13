MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son dakika duyurusuyla öğrenci kayıtları ve sınıf atamalarının tamamen dijital ortama taşınacağını açıkladı.MEB'in bu hamlesi, eğitimde dijital dönüşümü bir adım daha ileri taşımayı hedefliyor.Artık veliler ve öğrenciler, okul kayıt dönemlerinde yaşanan stres ve karmaşadan uzak bir şekilde, süreci e-Okul sistemi üzerinden takip edebilecekler.Artık sınıf atamaları ve kayıt işlemleri için uzun kuyruklarda beklemek yok! Her şeyi tek bir tıkla halledebilecekler.Bu yenilikçi sistem, öğrencilerin hangi sınıfa yerleştirileceğine dair kararları, mevcut başarı durumları ve öncelikli kriterler doğrultusunda otomatik olarak verecek.Bu önemli adım, öğrenci atamalarını daha adil ve sistematik bir hale getirmeyi amaçlıyor.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), önemli bir kararla eğitim sisteminde yeni bir döneme geçiş yapmaya hazırlanıyor. Bu yeni sistemin 2024-2025 eğitim-öğretim yılında hayata geçirileceği duyuruldu.Öğrencilerin başarı durumlarına dayalı olarak otomatik olarak yapılan sınıf atamaları, herkes için eşit fırsatlar sunacak ve daha adil bir eğitim ortamı oluşturulmasına katkı sağlayacak.