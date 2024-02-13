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KAFES-39 Operasyonu! 7 ilde 7 suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 suç örgütünün çökertildiğini 117 örgüt üyesinin de yakalandığını duyurdu.

KAFES-39 Operasyonu! 7 ilde 7 suç örgütü çökertildi
Ekleme: 13.02.2024 - 08:51 Güncelleme: 13.02.2024 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
KAFES-39 Operasyonu! 7 ilde 7 suç örgütü çökertildi
Organize suç örgütleri ile mücadele devam ediyor.

Güvenlik güçleri yine örgütlerin tepesine çöktü.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaparken 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 örgütün çökertildiğini duyurdu.

7 ilde 7 örgüt paketlendi

Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-39” operasyonlarında;

İstanbul’da Budaklar Organize Suç örgütü ve

Antalya’da Soner Tayyar, Kocaeli’de Uğur Özgen, Samsun’da Sadi Yıldırım, Bilecik’te Melik Korkut, Kars’ta Mürsel Özağdaş, Konya’da Bülent Şimşek'in ele başı oldukları toplam 7 organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü Üyesi 117 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.

KAFES-39 Operasyonu! 7 ilde 7 suç örgütü çökertildi

Çok sayıda para ve senet ele geçirildi

Yerlikaya açıklamasında operasyonlara ilişkin şu bilgilere yer verdi:

Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul, Antalya, Kocaeli, Samsun, Bilecik, Kars ve Konya İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu organize suç örgütlerinin;

Suç Aşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

Nitelikli Yağma, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Kasten Yaralama, Ölümle Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Tefecilik,Çek ve Senet Tahsilatı, Şantaj, Fuhuşa Teşvik, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.

KAFES-39 Operasyonu! 7 ilde 7 suç örgütü çökertildi

Operasyonlar sonucu; 30 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tüfek ile çok sayıda senet ve paraya el konuldu.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.

Suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.
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