İstanbul merkezli terör örgütü operasyonu: 21 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren, sokak eylemleri yapabilecek, kaçak yollarla Yunanistan'dan eylem amacı ile ülkemize gönderilen terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize eden şüphelilerin belirlenmesi için çalışma yaptı.PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı olan KCK/TDÖ Sosyal Alan ve Kurumlar Sözcülüğü Yapılanmasına bağlı ANYAKAY-DER (Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) içerisinde faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet göstermiş ve sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yapan 27 şüpheliyi tespit edildi.İstanbul merkezli Aydın, Batman ve Diyarbakır'da toplamda 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 21 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.