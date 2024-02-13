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İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!

İsrail Gazze işgalinin sınırlarını genişletiyor. Saldırı ve işgal planını uygulamaya devam etmek için artık Hamas bahanesi dahi kullanmayan İsrail, son günlerde Refah'ta akılalmaz saldırılar gerçekleştiriyor. Gazze Şeridi'nin tamamen boşaltılması için çalışan Siyonist İsrail'in Mısır'a yaptığı teklifin detaylarını ABD basını duyurdu.

İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
Ekleme: 13.02.2024 - 10:36 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
Gazze'ye saldırı ve işgalinde 30 bine yakın Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor. Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!

İŞGAL TEKLİFİNİ YAPTI

İki gündür saldırılarla Refah'ı vuran İsrail'in planını, ABD basını duyurdu. İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırısı öncesi yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı bölgedeki Filistinlilerin tahliyesi için Mısır'a 15 çadır kent kurulması teklifinde bulunduğu iddia edildi.

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, İsrail'in Refah'a saldırısı öncesi ABD ve Arap ülkelerince finanse edilmek üzere kenttekilerin tahliye edilmesi amacıyla çadır kentler kurulmasına ilişkin Mısır'a son günlerde teklifte bulunduğu öne sürüldü.

İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!

25 BİNLİK ÇADIR KENT

Mısırlı yetkililere dayandırılan haberde, teklifin Gazze Şeridi'nin güneybatı kesiminde her biri yaklaşık 25 bin çadırdan oluşan 15 kamp alanı kurulmasını içerdiği belirtildi.

Söz konusu teklifin ABD ve Mısır'ın endişelerine rağmen İsrail'in Refah'a yakın bir zamanda saldırmayı planladığının göstergesi olduğu kaydedilen haberde, 'Mısır, İsrail'in teklifi hakkında kamuoyuna açık bir şekilde yorumda bulunmadı.' ifadelerine yer verildi.

İsrail'in teklifine göre kampların kurulması, geçici sağlık tesisleri ve su tedariğinden Mısır'ın sorumlu olacağının vurgulandığı aktarıldı.

İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!

REFAH SALDIRILARI

Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

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