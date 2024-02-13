Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı

Gazze'de İsrail zulmü devam ediyor.İsrail ordusu, 130 gündür Gazze'ye yönelik saldırılarını hız kesmeden, şiddetini artırarak sürdürüyor.Hedef gözetmeksizin okul, hastane, ibadethane ve sivil yerleşim alanlarını yerle bir eden İsrail ordusu, binlerce kişiyi hayattan kopardı.İsrail, tüm uluslararası uyarılara rağmen havadan, karadan ve denizden saldırılarına devam ediyor.Gazze'de milyonlarca kişi bir yandan barınacak yeri olmadan ve açlık sınırında yaşamlarını sürdürmeye çalışırken bir yandan da saldırılarla mücadele etmeye çalışıyor.Filistin Sağlık Bakanlığı, savaşta hayatını kaybedenlere yönelik açıklama bulundu.Bakanlığın yaptığı açıklamada 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 473'e, yaralananların sayısının 68 bin 146'ya yükseldiği belirtildi.İsrail'in saldırılarında son 24 saatte ise, 16 saldırı gerçekleştirildiği ve bu saldırılarda 133 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 162 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.