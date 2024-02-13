Dünyanın gözü bu zirvede! Onur konuğu Başkan Erdoğan

2013'ten beri düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi, 110'dan fazla ana diyalog ve etkileşimli oturumda, gelecekteki önemli küresel eğilimleri ve dönüşümleri tartışan 6 ana temayı ve 15 küresel forumu içeriyor. Zirvede aralarında başkanların, bakanların, uzmanların, düşünürlerin ve geleceğin yaratıcılarının da bulunduğu 200 uluslararası isim konuşacak.Dünya Hükümetler Zirvesi'nin 11. oturumunda devlet ve hükümet başkanları bir araya gelecek ve 300'den fazla bakanın katılımıyla 23'ün üzerinde bakanlık toplantısı ile yürütme oturumu gerçekleştirilecek. Zirvede 80'den fazla uluslararası ve bölgesel kuruluşun yanı sıra 120 hükümet delegasyonu, düşünce lideri, küresel uzmanlardan oluşan seçkin bir grup ile Nobel ödüllü 8 bilim adamının da içinde bulunduğu 4 binden fazla katılımcının yer alması bekleniyor. Ana konuşmacılardan biri de Başkan Erdoğan olacak.Zirve marjında diplomasi trafiği yürütecek olan Erdoğan'ın, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın zirvedeki hitabının ardından Uluslararası Yatırım şirketleri ile emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcilerini kabul etmesi öngörülüyor.Son üç yılda ilişkilerin güçlü bir ivme kazandığı BAE'yle çeşitli alanlarda 40'dan fazla anlaşma imzalandı. İlişkiler, 2023 Temmuz'da 'Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey' seviyesine yükseltildi. BAE, hem Körfez İşbirliği Konseyi ile Türkiye'nin ilişkilerinin ilerletilmesi hem de bölgede cereyan eden sorunlara karşı uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi bakımından önemli bir aktör.Orta Doğu'da Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacmi, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 112 gibi rekor bir artışla 20 milyar Dolar'a ulaştı. İki ülke arasında, enerji, savunma sanayii ve yeni teknolojiler alanlarında işbirliğinin daha da gelişmesi öngörülüyor. Başkan Erdoğan'ın BAE'ye temmuz ayındaki ziyaretinde, BAE ile dost Türkiye arasında Yüksek Stratejik Komite'si kurulmuş, 50,7 milyar dolar değerinde bir dizi mutabakat zaptı ve anlaşma imzalanmıştı. Bu konuda atılan adımlar ve gelinen aşama da ziyaret kapsamında görüşülecek.7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail katliamlarının sona ermesi için her fırsatta dünyaya barış çağrısını yineleyen Başkan Erdoğan, zirve kapsamında bu çağrısını yineleyecek, İsrail'in Nazileri aratmayan saldırılarının son bulması için hükümet başkanlarına kalıcı ateşkese dair birlik vurgusunda bulunacak.Geleceğin hükümetlerini zengin bir gündemle öngörmek sloganı ile düzenlenecek Dünya Hükümetler Zirvesi, insanlığı ilgilendiren en hayati sektörlerde geleceğe yönelik stratejiler ve planlar geliştirmeye odaklanan 15 küresel foruma ev sahipliği yapıyor. Zirve, insan toplumlarının karşı karşıya olduğu zorluklara yeni çözümler bulmayla ilgilenen kurumların yanı sıra bir dizi uluslararası kuruluş, küresel teknoloji kurumu ve önde gelen şirketlerin ortaklığıyla düzenleniyor.Bu forumlar arasında Dünya Sağlık Forumu, Devlet Hizmetleri Forumu, Arap Hükümeti Yönetim Forumu, Deneyim Değişim Forumu, Ulaştırmanın Geleceği Forumu, Arap Ülkeleri Kamu Maliyesi Forumu, Eğitimin Geleceği Forumu, Uzayın Geleceği Forumu ve Sanayi ve İleri Teknoloji Forumu bulunuyor.Zirve aynı zamanda gelecekteki hükümetlerin oluşumunu öngörmeyi amaçlayan küresel tartışma ve diyaloglara da ev sahipliği yapıyor; bu diyaloglar arasında ülke liderleri, küresel hükümet yetkilileri, uluslararası kuruluşlar, düşünce liderleri ve özel sektörü bir araya getiren yuvarlak masa toplantıları da yer alıyor.Zirve sırasında, sürdürülebilir kalkınmayla ilgilenen bakanların katılacağı bir bakanlar toplantısı ve gelecek nesil hükümetlerin özelliklerinin tartışılacağı bir bakanlar toplantısı da dahil olmak üzere üst düzey bakanlar toplantıları yapılacak. Zirvede Arap maliye bakanlarının katılımıyla bir toplantı, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin çalışma bakanlarıyla istişare toplantısı ve enerji bakanlarının hidrojen enerjisinin geleceğini tartışmak üzere bir toplantısı gerçekleştirilecek.