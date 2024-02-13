CHP'de büyük deprem: İstifa haberleri peş peşe geliyor

Adana'nın Çukurova ilçesinin Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. CHP, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Çetin'i değil Emrah Kozay'ı aday göstermişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çetin, aday belirleme sürecinde partinin ilkelerinin ihlal edildiğini ve liyakate dayalı kuralların esas alınmadığını öne sürdü. Çetin, "Adaylıkların ahbap-çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık" dedi.Adana Çukurova ilçesi Belediye Başkanı Soner Çetin'in açıklaması şu şekilde;"Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilip, ayak oyunlarıyla adaylıktan alınmamadan sonra bile partiye küsmedim""2009 yılında Adana Büyükşehir Başkan adayı gösterilip, çeşitli ayak oyunlarıyla 1 hafta sonra adaylıktan alınmamdan sonra bile partimize küsmedim, benim yerime gösterilen adayın başarısı için çalıştım.10 yıldır da Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçilmek suretiyle Çukurova Belediye Başkanlığı yapmaktayım. CHP’li olmaktan her zaman gurur duydum ancak Belediye Başkanlığının hizmet makamı olduğunun bilinciyle belediyeye hiçbir zaman siyaseti sokmadım." diyen son dönemde yaşananlar için "kaygı verici tablo" değerlendirmesinde bulundu.Gelinen noktada CHP'nin "gasp edilmeye" çalışıldığını kaydeden Çetin, CHP'nin mevcut yönetiminin önce yerel sonra merkezi iktidarı hedeflemesi gerekirken, parti içinde kendi iktidarını korumaya yönelik tatikler geliştirmeye çalıştığını ifade etti. "Bunu son aday belirleme yöntemlerinde de net bir şekilde gördük." diyen Çetin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:"Atatürk ilkeleri, cumhuriyet değerleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları gibi partinin kimliğini oluşturan kavramların gözardı edildiği, tarafsız ve liyakate hiçbir kriterin dikkate alınmadığı, parti içi dar kadrolaşmanın ön plana çıktığı, adaylıkların ahbap-çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık. Tanık olduğum bu kaygı verici tablo nedeniyle ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçirmiş, partinin birçok kademesinde gururla görev yapmış biri olarak partimden istifa ettiğimi üzülerek açıklıyorum. Ancak… Bu hikaye burada bitmez! Kamuoyuna saygıyla duyurulur…"CHP'de Gürsel Tekin ve Soner Çetin'in ardından bir istifa haberi daha geldi. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, istifasını duyurdu.Akay gerekçe olarak, CHP'nin bugünkü yapısının seçim kazanmaya dönük değil, partinin içinde kendi yandaşlarına yer bulmaya dönük çalıştığını söyledi.