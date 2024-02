Başkan Erdoğan’dan BAE’de tarihi mesajlar: Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dünya Hükümetler Zirvesi'nde katıldı.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;Öncelikli misafirperverlikleri için El Nahyan'a teşekkür ediyorum. Onur konuğu olarak bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye olarak hayata geçirdiğimiz Türkiye vizyonu ile geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık.Çevremizde devam eden çatışmalara, göç baskısına, terör eylemlerine rağmen yolumuzdan sapmadan bugünlere geldik. Geçtiğimiz yıldaki depremlerde 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. 31 binden fazla konutu depremzedelere teslim ettik. Yardımını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.Önümüzdeki engeller ne kadar büyük olursa olsun hedeflerle ulaşmanın azmini sürdürdük. İstanbul'daki başarılarımız yeni kapıların açılmasına vesile oldu. 2001 senesinde AK Partimizi kurduk. Sadece 15 ay sonra açık ara birinci çıkarak Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu aldık. 21 yıldır milletimize hizmetkarlık yapıyoruz. 17 seçim zaferini sığdırdık. 31 Mart'ta 18. zaferimizi elde edeceğiz. Çalışmalarımızı çok yoğun sürdürüyoruz.Halkımızın gücü ve desteği olmasa bunları başaramazdık. Siyasette varlık sebebimiz güzel bir miras bırakmaktır. Nasıl dünya beşten büyükse daha adil bir dünya mümkündür. Buna tüm insanların ihtiyacı var. Adil ve kalıcı barışı sağlamak amaçlarımızdandır. Dünyamız krizler ve çatışmaların alaca karanlık kuşağından geçiyor.Bugünkü krizin kaynağı Filistin topraklarındaki işgalin artarak devam etmesidir. İsrail katliam politikalarında vaz geçmemiştir. Sorunun kaynağını doğru tespit etmezsek çözüm bulamayız. İsrail, bağımsız Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir. Garantörlük dahil sorumluluk üstlenmeyi kabul ettiğimizi söyledik. İnsiyatif alan tüm ülkelere teşekkür ediyorum. BM'de kabul eden ülkelere şükranlarımı sunuyorum. Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakamayacağız. Bir an önce Gazze'deki katliamı durdurmamız gerektiğini söylüyorum.İsrail kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı, 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir. Vicdan sahibi ülkeleri Ürdün, Suriye, Lübnan ve Filistin topraklarındaki 6 milyon mülteci için can damarı olan ajansa (UNRWA) sahip çıkmaya davet ediyorumDünyayı atık krizinden korumak da hepimizin sorumluluğudur. Türkiye olarak belirlediğimiz sıfır emisyon, sıfır atık hedefimizle mesuliyetimizi yerine getiriyoruz.