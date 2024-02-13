  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum, İstanbullu gençlere 10 bin TL eğitim desteği verileceğini açıkladı.

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
Ekleme: 13.02.2024 - 11:15 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
31 Mart yerel seçimlerine 2 aydan az bir süre kala Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'dan İstanbul'a yeni müjdeler verdi.

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde

GENÇLERE 10 BİN TL EĞİTİM DESTEĞİ VERİLECEK
AK Parti İstanbul hesabından yapılan paylaşımlarla Murat Kurum'un İstanbullulara vaatleri açıklandı.

Murat Kurum, İstanbul'da eğitim gören gençlere 10 bin liralık eğitim desteği verileceğini duyurdu.

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde

İşte İstanbul için hayata geçirilecek olan vaatlerden bazıları:

1-Gençlerimiz için eğitim olmazsa olmazımızdır. Gençlerimize 10 bin TL eğitim desteği veriyoruz. Eğitim bir nesil, İstanbul'un olsun.

2-Gönüllerin bir olması, evlerin şen olması için çalışıyoruz. Evlenecek olan tüm çiftlerimize 50 bin ₺ beyaz eşya desteği İstanbul'un olsun.

3-Marmara Denizi bizler için paha biçilemez bir değerdir. Arıtma tesislerimizle, bir damla arıtılmamış su denizimize akmayacak. Temiz bir deniz İstanbul'un olsun.

4-Deprem hepimizin hassasiyet gösterdiği birincil konulardan bir tanesi. İşte bu sebeple 650 bin konutla tarihe geçecek dönüşüm hareketi İstanbul'un olsun.

5-Kaybolan yılları, telafi etme zamanı yaklaşıyor. İstanbul'da kadın girişimcilerimize destek sağlayacağız. En güzel yarınlar İstanbul'un olsun.

6-Şehrimizin iki yakasında açacağımız 50 bin kapasiteli hayvan barınaklarıyla sokaklar güvenli bir şekilde İstanbul'un olsun.

7-Üç yeni İstanbul Şehir Kütüphanesi İstanbul'un olsun.

8-İstanbul, uluslararası organizasyonların başkenti olsun, İstanbul'un olsun.

9-Beş yılda tamamlanacak olan 250 bin araçlık otopark İstanbul'un olsun.

10-964 mahalleye spor tesisi, İstanbul'un olsun.

11- İstanbul'a iki yeni tiyatro ve her iki yakada yeni konser alanı İstanbul'un olsun.


Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda