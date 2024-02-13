AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde

31 Mart yerel seçimlerine 2 aydan az bir süre kala Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'dan İstanbul'a yeni müjdeler verdi.AK Parti İstanbul hesabından yapılan paylaşımlarla Murat Kurum'un İstanbullulara vaatleri açıklandı.Murat Kurum, İstanbul'da eğitim gören gençlere 10 bin liralık eğitim desteği verileceğini duyurdu.İşte İstanbul için hayata geçirilecek olan vaatlerden bazıları:1-Gençlerimiz için eğitim olmazsa olmazımızdır. Gençlerimize 10 bin TL eğitim desteği veriyoruz. Eğitim bir nesil, İstanbul'un olsun.2-Gönüllerin bir olması, evlerin şen olması için çalışıyoruz. Evlenecek olan tüm çiftlerimize 50 bin ₺ beyaz eşya desteği İstanbul'un olsun.3-Marmara Denizi bizler için paha biçilemez bir değerdir. Arıtma tesislerimizle, bir damla arıtılmamış su denizimize akmayacak. Temiz bir deniz İstanbul'un olsun.4-Deprem hepimizin hassasiyet gösterdiği birincil konulardan bir tanesi. İşte bu sebeple 650 bin konutla tarihe geçecek dönüşüm hareketi İstanbul'un olsun.5-Kaybolan yılları, telafi etme zamanı yaklaşıyor. İstanbul'da kadın girişimcilerimize destek sağlayacağız. En güzel yarınlar İstanbul'un olsun.6-Şehrimizin iki yakasında açacağımız 50 bin kapasiteli hayvan barınaklarıyla sokaklar güvenli bir şekilde İstanbul'un olsun.7-Üç yeni İstanbul Şehir Kütüphanesi İstanbul'un olsun.8-İstanbul, uluslararası organizasyonların başkenti olsun, İstanbul'un olsun.9-Beş yılda tamamlanacak olan 250 bin araçlık otopark İstanbul'un olsun.10-964 mahalleye spor tesisi, İstanbul'un olsun.11- İstanbul'a iki yeni tiyatro ve her iki yakada yeni konser alanı İstanbul'un olsun.