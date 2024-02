AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, CHP kongresinde 'para dağıtıldı' iddiası hakkında açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE TERÖR SALDIRISI'Gergerlioğlu vardır biliyorsunuz.TBMM'de her gün kürsüye çıkıp bu teröristlerin veya buna benzer teröristlerin savunucusu durumunda bir adamdır. Burada göstermek istediğim aslında şu. Gerek DEM Partisi'nden gerekse CHP'den bazı milletvekilleri, zaman zaman Türkiye'de adaletsizlik olduğunu, cezaevlerinde işkenceler yapıldığını, bu kişilere karşı baskılar uygulandığını ve bundan ötürü bunların bir mağduriyeti varmış gibi çıkıp, Meclis kürsüsünden, Meclis basın toplantı salonundan veya bazı basın organlarına beyanatlar vererek bu kişileri bize şirin olarak göstermeye kalktılar.'DHKP/C'Lİ TERÖRİSTE GERGERLİOĞLU SAHİP ÇIKMIŞ!'Bu kişileri bir 'covidden dolayı mağduriyeti oluyor' diye, bize 'aslında şirin insanlar, aslında suçsuz insanlar, cezaevlerinde işkenceye mahkum oluyorlar.' şeklinde göstermeye çalışan, sanki başka bir ülkenin milletvekiliymiş gibi bu teröristlerin savunuculuğunu yapan maalesef bir milletvekili var karşımızda.''Seçimle geliyorlar, buraya çıkıp, o dönemin içerisinde çıkıp, suçsuzmuş gibi bu insanları gözümüzün içine sokup, sonra hükümeti suçlamaya kalkıyorlar.'CHP'Lİ TANRIKULU, TERÖRİSTİN MEKTUBUNU TBMM'YE TAŞIDI!'DEM Partisi yapar, zaten onların ne olduğu belli ama CHP'nin de bundan aşağı kalır yanı olmaz. Çünkü CHP'de aynı tavırların içerisinde olan bir siyasi parti.'ÖZGÜR ÖZEL'E HATAY'DA PROTESTO ŞOKU!'Özgür Özel, bu hadiselerden sonra televizyonlara çıktı ve 'AK Parti'ye karşı çok ciddi tepkiler var.' dedi. Burada ya kulakları sağır duymuyor, mümkün değil yanında bağırıyorlar.''Ben izliyorum sosyal medyada. AK Parti'nin eksikliklikleri mutlaka olabilir. Tamamen yüzde yüz, yapılanların hepsi anlamında belki vatandaş memnuniyet duymadığı noktalar olabilir. Bu noktaları söyleyince de partimiz, cumhur ittifakımız zaten bunları telafi ediyor.'HALK TV'DE LÜTFÜ SAVAŞ'A TEPKİ!'Lütfü Savaş'ın başka işleri var. Mesela kendi kardeşini işe almak gibi. Geçen gün sordular bu soruyu kendisine. 'Çok liyakatli olduğu için kendi kardeşimi de işe aldım.' diyor. Sen belediyeye kendi kardeşini işe aldın, kardeşinin liyakatli olup belediyede yöneticilik yapabileceğini düşünüyorsun ama Hatay'daki vatandaşın çamurlu yollarda gezip gezmediğini düşünmüyorsun. Niye? Çünkü, Hatay sizin umrunuzda değil. Zaten, Hataylı vatandaşlara, Lütfü Bey'in tekrar aday gösterilmesi en büyük hakaretti.'ÖZGÜR ÖZEL'DEN KAHRAMAN ASKERİMİZE İFTİRA!'Jandarmamızdan gelen bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Sadece jandarmadan bahsediyorum. Depremin ilk günü 34 bin 523 tane askerimiz zaten görevli olarak sahadaydı. Bu hemen 41 bin 897'ye çıkarıldı. Daha sonra bu sayı da 65 bin 105'e çıkarılarak, toplam personelin yüzde 33'üne tekabül eden bir sayıya ulaştı. Allah'tan korkun. Yalan söylerken utanın. Sabah saatlerinde depremin ardındaki, göçüğün altındaki kişileri ilk jandarmamız çıkarttı. Siz ne kadar yalancı insanlarsınız.''Acaba Özgür Özel'e bunu DEM Partisi'ndeki kardeşlerimi söylettiriyor? Askere karşı bir düşmanlık olsun diye onlar mı söylettiriyor bu lafları? Nedir bunun amacı?'CHP'Lİ BÜYÜKERŞEN'DEN OSMANLI'YA BÜYÜK SAYGISIZLIK!'Bunun her yeri hoca olsa ne olur... Sen aşağılık bir adamsın Yılmaz Büyükerşen. Çok net konuşuyorum, aşağılık bir adamsın. Osmanlı padişahlarımıza kalkıp, 'kadın kız aramak için sefer başlattı' diyecek kadar yalan atan aşağılık bir adamsın. Sen bizim Osmanlı padişahlarımızın tırnağındaki pislik dahi olamayacak karakterde bir adamsın. Bu lafı sen hak eden bir adamsın. 'Kadınlar için savaşmaya gitti Osmanlı' ne demek? Fatih Sultan Mehmet, kendine kadınları bulabilmek için mi İstanbul'u fethetti? Yavuz Sultan Selim, buradan Mekke Medine'ye kadar, kadın kız bulabilmek için mi bu kadar mücadele etti, bu kadar şehit verdik? Bunlar ahlaksız adamlar ne desek az gelir.'ESKİŞEHİR'DE 25 YILDA 24 KONUT DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ!' CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayları 'böyle bir şey yok' diyemiyor. Lafı geveleyip duruyor, dolandırıp duruyor. Demek ki Yılmaz Büyükerşen neyin peşinden koştuysa yıllardır... Hangi işlerin peşinde koşturuyorsa onlara bir baksın. Osmanlı'ya laf atmayı biliyor.'MUHARREM İNCE'DEN ÇOK SERT TEPKİ!'Muharrem İnce'nin son söylediği konuda, belki kelimenin sertliği açısından tartışabiliriz ama doğruluğu açısından pek tartışılacak bir nokta yok gibi duruyor.'İMAMOĞLU'NUN METRO YALANI ORTAYA ÇIKTI!'İBB'nin bir afişi dikkatimi çekti. 'İsrafı bitirdik hizmeti getirdik. 47.3 kilometre yeni metro hattı açtık.' demiş. Sonra aynı afişten başka bir yerde daha gördük bir de ona bakalım dedik. 'İsrafı bitirdik hizmeti getirdik. 65.1 kilometre yeni metro hattı açtık.' demiş. Biri 65 biri 47.3...''Sayın İmamoğlu yalan söylemekte artık sınıf atladınız. Afişlere de yansıttınız. Kimin yalancı olup olmadığı net olarak vatandaşlarımızın huzurunda olsun.'DÖVE DÖVE MANSUR YAVAŞ'TAN ÖZÜR DİLETTİLER!'Burası dağ başı yollarda kaldırım falan yok farkında mısınız? Her yer toprak... Getirmişler dağın başına, dövmüşler. Bu işten Atilla Çelik'in ne kadar alakası var?''Senin ismin yüzünden biri dövülmüş, dayak yemiş. Eğer bu işle alakan yoksa 'Benim adıma bu hareketi yapandan bende davacı olacağım' demeniz gerekmiyor mu? 'Bu kişinin peşine ben de düşeceğim.' demeniz gerekmiyor mu? Neyin peşine düşüyorsunuz? Kimi tehdit etmeye çalışıyorsunuz?'