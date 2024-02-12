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Üsküdar'da facianın eşiğinden dönüldü! Otomobil restorana daldı: 2 Yaralı

Üsküdar'da ara sokaktan çıkan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak restorana girdi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sırasında şans eseri restoranda kimse bulunmazken, facianın eşiğinden dönüldü.

Ekleme: 12.02.2024 - 09:28 Güncelleme: 12.02.2024 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Üsküdar'da facianın eşiğinden dönüldü! Otomobil restorana daldı: 2 Yaralı
Kaza, saat 18.30 sıralarında Yeni Çamlıca Mahallesi Üçpınarlar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Üsküdar'da facianın eşiğinden dönüldü! Otomobil restorana daldı: 2 Yaralı

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK RESTORANA GİRDİ

İddiaya göre, Erkan Ocaklı Sokak üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, Üçpınarlar Caddesi'ne girdiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak restorana girdi.

Üsküdar'da facianın eşiğinden dönüldü! Otomobil restorana daldı: 2 Yaralı

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kaza sırasında araçta bulanan sürücü ve bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üsküdar'da facianın eşiğinden dönüldü! Otomobil restorana daldı: 2 Yaralı



Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazanın meydana geldiği dakikalarda restoranda müşterinin bulunmadığı öğrenilirken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Aracın çekici ile kaldırılmasının ardından, restorana gelen zabıta ekipleri hasar tespit çalışması yaptı.


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