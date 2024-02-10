Skandal görüntüler ortaya çıktı: Yavaş, Altınok’un afişlerini indirtti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok'un seçim afişlerini Büyükşehir Zabıtalarına indirtti. Yavaş Altınok'un seçim afişlerini indirterek yerel seçim sürecinde Ankara'da adil bir yarış olmadığını ortaya koymuş oldu.'Ankara'da ayrımcılığı kaldırdık' diyen Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarının yer aldığı duvarın önüne seyyar pankartlar koydurarak Altınok afişlerinin önünü kapatmıştı.Ocak ayında Keçiören'de seçim bürosu açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Tüm çamurlara rağmen Ankara'nın kaldırımlarından ayrımcılığı, kin ve nefreti söktük' açıklamasını yapmıştı. Aynı Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini engellemesi dikkat çekti.Ankara'ya dürüst ve adil belediyecilik anlayışını getirdiklerini her fırsatta dile getiren Mansur Yavaş, yerel seçimler öncesi Turgut Altınok'u engellemek için belediye imkanlarını kullanması akıllarda sorulara neden oldu.Önce Altınok'un afişinin yer aldığı duvarın önüne dev totem diktiren Yavaş, bu kez de sokağa asılı afişleri zabıta ekiplerine toplatarak belediye ekiplerini rakibini engellemek için adeta seferber etti.