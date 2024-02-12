MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi' denildi