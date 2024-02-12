İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 9 kişi yakalandı
İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 5 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 3'ü muvazzaf asker ile 6'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi 9 şüpheliyi yakaladı.
Öte yandan askeri okuldan ilişiği kesilen şüphelilerden birinin halen polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 5 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 3'ü muvazzaf asker ile 6'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi 9 şüpheliyi yakaladı.
Öte yandan askeri okuldan ilişiği kesilen şüphelilerden birinin halen polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.