İstanbul güne yağmurla başladı! Trafik durma noktasına geldi

Haftanın ilk okul ve iş gününde İstanbul'da sağanak yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar ulaştı.

Birkaç gündür etkisini sürdüren sıcak hava yerini sağanak yağışa bıraktı.Özellikle İstanbul'da sağanak yağışın başlamasıyla beraber haftanın ilk günü çileye döndü.Anadolu Yakası'nda etkisini gösteren yağış, işe ve okula gitmek isteyenlere zor anlar yaşatıyor.Yollar kilitlenirken, toplu taşıma araçları ise doldu.Zaman zaman durma noktasına gelen trafik, İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre 08.45 itibarıyla yüzde 81 olarak ölçüldü.Avrupa Yakası D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Haramidere, Saadetdere, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu gözleniyor.Basın Ekspres Caddesi'nde hasarlı trafik kazasının ardından sol şeridin kapatılması nedeniyle bölgede araçlar ağır seyrediyor.Bakırköy Sahil Yolu'nda Sirkeci istikameti, TEM Otoyolu Kağıthane, Hasdal, Seyrantepe mevkii ile bağlantı noktalarında trafik akışında aksamalar yaşanıyor.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası geçişlerinde trafik yoğunluğu görülüyor.