  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul’da trafik magandası dehşeti: Motosikletle önünü kesip aracı yumrukladı!

İstanbul Maltepe'de eşi ve bebeği ile birlikte ilerleyen otomobil sürücüsü, iki motosikletli ile tartıştı. Motosikletlilerden biri, otomobilin önünü kesip aracın aynasını ve camlarını yumrukladı! Otomobil sürücüsü bir yandan polisi ararken bir yandan da o anları kayda aldı!

Ekleme: 12.02.2024 - 12:35 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:37 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da trafik magandası dehşeti: Motosikletle önünü kesip aracı yumrukladı!
Yüreklerin ağza geldiği olay, sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Gülsuyu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Kadıköy istikametinde eşi ve arka koltuktaki bebeği birlikte ilerleyen otomobil sürücüsü, iki motosikletli ile yol verme nedeniyle tartıştı.

Bunun üzerine 34 FHU 520 plakalı motosikletin sürücüsü, otoyolda seyir halindeki otomobilin önünü kesti. Trafiği tehlikeye atarak motosikletinden inen sürücü, otomobilin aynasını ve camlarını yumruklamaya başladı.

Diğer motosiklet sürücüsü ise saldırgan sürücüyü uzaklaştırmak istedi. Otomobil sürücüsü o anları cep telefonuyla kaydederken bir yandan da polisi aradı. Otomobili yumruklamaya devam eden motosikletliye polisi çağırdığını söyledi.

Saldırganın yumruklamaya devam etmesi üzerine sürücü, otomobiliyle hızla uzaklaştı.

İstanbul’da trafik magandası dehşeti: Motosikletle önünü kesip aracı yumrukladı!

'BENİM ÇOCUĞUM VAR'

Motosikletlinin otomobili yumrukladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otoyolda akan trafikte motosiklet sürücüsü, otomobilin önünü kesiyor.

Daha sonra otomobile yaklaşıp aynalarını ve camlarını yumrukluyor. Sürücünün 'Benim çocuğum var' dediği duyulurken eşi de polisin geldiğini söylüyor. Saldırgan otomobili yumruklamaya devam ederken sürücü hızla uzaklaşıyor.

İstanbul’da trafik magandası dehşeti: Motosikletle önünü kesip aracı yumrukladı!
Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda