Emine Erdoğan'dan Alper Gezeravcı paylaşımı: Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ailesi ile buluştu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum' dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, “Ülkemizin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında görevini başarıyla tamamlayarak yurda dönen astronotumuz Alper Gezeravcı ve ailesi ile buluşmaktan memnuniyet duyduk.Uluslararası Uzay İstasyonu’nda büyük bir özveri ile yürüttüğü çalışmalarının ülkemiz için nice ilklere vesile olacağına inanıyor, emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.