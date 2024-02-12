Diyarbakır’da yaşlı kadına köpek saldırısı! Çenesinden yaralandı
Besledikleri cins köpeğin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kadın, yakınlarının müdahalesiyle ölümden döndü. Çenesinden yaralanan kadının hastanede tedavi altına alındı.
Köpek saldırıları son bulmuyor.
Sokak köpeklerinin yanı sıra beslenen cins köpekler de tehlike arz ediyor. Hemen her gün yaşanan saldırı olaylarında bu zamana kadar çok sayıda vatandaş yaşamını yitirdi.
Yaralı sayısı da oldukça arttı
72 yaşındaki kadın saldırıya uğradı
Saldırının yeni adresi Diyarbakır. İlçenin Şeyh Şerafettin Mahallesi'nde kalan 72 yaşındaki S.Ş., besledikleri cins köpeğin saldırısına uğradı.
Hastanedeki tedavisi sürüyor
Yaşlı kadın çenesinden yaralandı. Yakınlarının müdahalesiyle kurtarılan kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
S.Ş.'nin tedavisi sürüyor.