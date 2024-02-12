Diyarbakır’da yaşlı kadına köpek saldırısı! Çenesinden yaralandı

Köpek saldırıları son bulmuyor.Sokak köpeklerinin yanı sıra beslenen cins köpekler de tehlike arz ediyor. Hemen her gün yaşanan saldırı olaylarında bu zamana kadar çok sayıda vatandaş yaşamını yitirdi.72 yaşındaki kadın saldırıya uğradıSaldırının yeni adresi Diyarbakır. İlçenin Şeyh Şerafettin Mahallesi'nde kalan 72 yaşındaki S.Ş., besledikleri cins köpeğin saldırısına uğradı.Yaşlı kadın çenesinden yaralandı. Yakınlarının müdahalesiyle kurtarılan kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.S.Ş.'nin tedavisi sürüyor.