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Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de döner kavşağa hızlı giren otobüs devrildi. Kazada biri ağır 20 kişi yaralandı. Bir kişi de hayatını kaybetti.

Ekleme: 12.02.2024 - 09:49 Güncelleme: 12.02.2024 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar varBalıkesir'in Edremit ilçesinde Zeytinli Sanayi Döner Kavşağına hızlı giren Antalya, Tekirdağ seferini yapan yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada biri ağır 20 kişi yaralandı. Bir kişi de hayatını kaybetti.

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale istikametine seyir halinde olan Ö.K. yönetimindeki 41 AOS 888 plakalı Pamukkale Seyahat'e ait otobüs Zeytinli Sanayi Döner Kavşağına hızlı girdiği için virajı alamayarak orta adaya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi.

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Devrilen otobüse ise bir başka otomobil çarptı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerde otobüs içinde bulunan yaralılar Balıkesir Büyükşehir Belediye Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk belirlemelerde otobüste 3'ü mürettebat, 31 yolucu bulunuyordu. Biri ağır 20 yaralının ambulanslar ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. 19 yaralının ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Kazada F.D. isimli şahıs hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.
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