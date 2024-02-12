Altın fiyatları haftaya üzerek başladı! İşte detaylar...
Dolar/TL kurunun yatay seyire geçiş yapması altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini engelliyor. Altın fiyatlarının sakinleşmesinde artan risk iştahının da etkisi var. Gram altın 2000 TL'nin altına geriledi.
Dolar/TL kurunun yatay seyire geçiş yapması altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini engelliyor. Altın fiyatlarının sakinleşmesinde artan risk iştahının da etkisi var. Gram altın 2000 TL'nin altına geriledi.
Altın yatırımcıları yarın açıklanacak ABD enflasyonuna kilitlendi. Yarın açıklanacak ve beklentilerin altında gelebilecek enflasyon rakamları yatırımcıların riskli varlıklara kaçışı tetikleyebilir.
Gram altın 1,995 TL
Çeyrek altın 3,350 TL
Yarım altın 6,721 TL
Cumhuriyet altını 13,651 TL
ONS altın 2,037 dolar