Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırı! Özel kalem müdürü vuruldu

Seçime sayılı günler kala provokasyon peşinde koşanlar boş durmuyor.Silahlı saldırıların yaşandığı illerden biri de Adana oldu.Kimliği belirsiz bir kişi öğle saatlerinde Adana Büyükşehir Belediye binasına girdi.Şüphelinin tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e makamında ateş açıldı.Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.