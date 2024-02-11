MSB duyurdu: 4 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan FETÖ üyesi 4 kişinin sınırda yakalandığını açıkladı...
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 şahıs, Edirne'de görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.