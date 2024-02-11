Meteoroloji'den 21 il için sarı kodlu alarm! Fırtına, sağanak, çığ uyarısı...

Şubat ayında bahardan kalma günler yaşayan Türkiye'de hava sıcaklıkları rekor kırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yeni hava tahminlerini paylaştı. Batı için fırtına, doğu için de kar ve çığ uyarısı yaptı. İstanbul dahil 21 il için sarı kodlu alarm veren Meteoroloji uzmanlar, fırtına ve sağanak yağışın beklendiği şehirleri açıkladı… İşte son dakika haberinin detayları...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGARGenellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISIRüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISIDoğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Öte yandan Meteoroloji, 21 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Söz konusu illerde sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.Ayrıca, doğu için de çığ uyarısı yapıldı.Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:Ağrı, Artvin, Balıkesir Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Kırklareli, Muş, Rize, Tekirdağ, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır...Genellikle parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin kıyı kesimleri ile zamanla bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CParçalı zamanla çok bulutluKIRKLARELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 23°CParçalı bulutluGenellikle parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 11°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 21°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 17°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 15°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 16°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 16°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 21°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 17°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ARTVİN °C, 11°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 21°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 18°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 6°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 8°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 11°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 7°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 17°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 14°CParçalı bulutluSİİRT °C, 15°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 17°CParçalı bulutlu