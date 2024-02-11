Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem: Bölgede kısa süreli paniğe yol açtı

Akdeniz'de gece saatlerinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem de sabah saatlerinde Hakkari,'de meydana geldi. Yüksekova'daki deprem bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Akdeniz de gece saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı.

Hakkari'de saat 07.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 5,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yüksekova ilçemizde saat 7.36'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumla karşılaşılmamıştır.Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.' ifadelerini kullandı.Akdeniz'de, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.16'da Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin, 5,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.