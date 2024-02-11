Edirne'de bir haftada 294 düzensiz göçmen yakalandı

Kent genelinde bir haftada yapılan denetimlerde 294 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.İl merkezi ve ilçelerde son bir haftada yapılan denetimlerde 294 düzensiz göçmen yakalandı.Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiDüzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.14 şüpheli gözaltına alındıDenetimlerde "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 araca el konuldu.