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DEM Parti “PKK sizi tükürüğüyle boğar” diyen Zeydan'ı Van'dan aday yaptı

“PKK'nın öyle bir gücü var ki sizi tükürüğüyle boğar” diyen ve PKK silahlı terör örgütü üyelerine yapılan askeri operasyonu engellemek amacıyla canlı kalkan eylemi gerçekleştiren Eski Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, DEM’in Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Ekleme: 11.02.2024 - 14:34 Güncelleme: 11.02.2024 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
DEM Parti “PKK sizi tükürüğüyle boğar” diyen Zeydan'ı Van'dan aday yaptı
CHP'nin ittifak ortağı eski adı HDP olan DEM Partisi, terör destekçilerini aday göstermeye devam ediyor. Abdullah Zeydan, HDP Hakkari Milletvekili olduğu dönemde PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarının savaş uçakları tarafından bombalanmasının ardından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen protesto eylemine katılmıştı.

26 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleşen eylemde konuşan Abdullah Zeydan, "PKK, Türkiye'yi ve Ortadoğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış ve halk hareketidir. Eğer PKK Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki sizi tükürüğüyle boğar. Ateşle oynuyorsunuz, bu anlaşılmaz tekçi, zihniyetçi iktidar hırsından vazgeçin" iddiasında bulundu.


DEM Parti “PKK sizi tükürüğüyle boğar” diyen Zeydan'ı Van'dan aday yaptı



PKK'YA CANLI KALKAN OLDU

Abdullah Zeydan, terör örgütü PKK'ya destek olmak için canlı kalkan eylemine katılmıştı.

2015 Ekim ayında Hakkari Valiliği tarafından Jandarma ve askeri birliklerin PKK silahlı bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyon yapılması amacıyla Hakkari ili Yüksekova ilçesinde bulunan Varagöz mevkiisi özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Abdullah Zeydan ve beraberindeki 8 araçlık konvoy 4 Ekim 2015 tarihinde değişik bypass yollarını kullanarak bu özel güvenlik bölgesine geldi. Abdullah Zeydan ile beraberindeki grup operasyon bölgesi olan bu alanda PKK silahlı terör örgütü üyelerine yapılan askeri operasyonu engellemek amacıyla canlı kalkan eylemi gerçekleştirdi.

DEM Parti “PKK sizi tükürüğüyle boğar” diyen Zeydan'ı Van'dan aday yaptı

ZEYDAN 8 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ÇARPTIRILDI

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Abdullah Zeydan'ı, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık Abdullah Zeydan, 26 Temmuz 2015'te HDP ve DBP ilçe başkanlıklarının, TSK'nın gerçekleştirdiği hava operasyonları ve ülke genelindeki gözaltı operasyonlarına tepki göstermek amacıyla Yüksekova'da organize edilen toplantıda yaptığı konuşma dolayısıyla Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanmıştı.

Başsavcılığın talebi üzerine tutuklu sanık Zeydan hakkında açılan davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmiş, dosyanın CMK'nın 19/2. maddesi uyarınca "kamu güvenliği" nedeniyle yargılama yapılmak üzere Diyarbakır Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi kararlaştırılmıştı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 11 Ocak'taki duruşmasında Zeydan, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve Selahattin Demirtaş'la birlikte Edirne Cezaevi'nde tutulan eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan 6 Ocak 2022 tarihinde tahliye edilmişti.
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