  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Konya'da tarih meraklılarını cezbedecek araştırma... Selçuklu sultanlarının kalıntıları incelendi

Selçuklu Devleti sultanlarının türbesindeki poşetler içerisine istiflenmiş kemikleri bir araya getirilerek DNA analizleri yapılırken, sultanların ölüm nedenleri, hastalıkları ve DNA analizleri yapıldı. Tarihi olaylar bilimsel kanıtlarla ortaya konuldu.

Ekleme: 1.02.2024 - 16:05 Güncelleme: 1.02.2024 - 16:09 / Editör: Ozge Selin
Konya'da tarih meraklılarını cezbedecek araştırma... Selçuklu sultanlarının kalıntıları incelendi
Konya'da tarih meraklılarını yakından ilgilendiren bir çalışmaya imza atıldı.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2017-2023 yılları arasında hayata geçirilen, ‘Türkiye Selçukluları Konya Hanedan Türbesi'ndeki Naaşların Tanzimi Projesi'nin (tasnif, tedvin, teçhiz, tekfin, adli bilimler, osteoarkeolojik inceleme, yeniden yüzlendirme, 3D, uygulamalı heykeltıraşlık ve sergileme) sonuçları, düzenlenen toplantıyla açıklandı.

13 sultanın bulunduğu türbedeki poşetlere istiflenmiş dağınık halde bulunan iskeletlerin, birçok bilim insanı ve kurumun çalışmasıyla DNA örnekleri ve kimliklendirmeyle hangi sultana ait olduğu belirlendi.

Kimlik tespitlerinden sonra Sultanlardan 1'inci Kılıçarslan, Melikşah, 1'inci Rükneddin Mesud, 2'nci Kılıçarslan, 2'nci Rükneddin Süleyman Şah, 3'üncü Kılıçarslan, 1'inci Gıyaseddin Keyhüsrev, 1'inci Alaeddin Keykubat, 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev, 4'üncü Kılıçarslan, 3'üncü Gıyaseddin Keyhüsrev ve 2'nci Gıyaseddin Mesud'un yüzü ve bedenleri gerçeğe uygun silikon heykellerine dönüştürüldü.

Heykeller de Darü'l-Mülk Sergi Sarayı'nda ziyarete açıldı.

Konya'da tarih meraklılarını cezbedecek araştırma... Selçuklu sultanlarının kalıntıları incelendi

İskeletler poşetlere doldurulmuş şekilde bulundu

Selçuklu sultanlarının iskeletlerini poşetlere doldurulmuş halde bulduklarını söyleyen Konya İl Kültür Müdürü Abdüssettar Yarar, “Sultanlar Türbesi'ndeki sandukaları açtığımızda karşılaşılan manzara, bizi bugüne kadar devam eden çalışmayı yapmaya mecbur kılmıştır. Türbenin cenazelik kısmında bulunan 8 sanduka açıldığında sadece ikisi içerisindeki poşetlere rastgele doldurulmuş iskeletler, kafatasları ve naaş kalıntılarıyla karşılaşılmıştır. 7 yıl boyunca 6 aşamada bu çalışma tamamlanmıştır. Eldeki bilimsel veriler işlenerek Selçuklu Hanedanı'nın silikon heykelleri oluşturuldu” dedi.

Hastalık, yaralanmalar ve ölüm nedenleri tespit edildi

Çalışmanın Adli Tıp alanında çalışmalar yürüten Necmettin Erbakan Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerafettin Demirci, şunları söyledi:

“7 ceset, tanıtıcı özellikleriyle karşımıza çıktı. Bunlardan ikisi 1'inci Mesud ve 2'nci Kılıçarslan Sultan'a aitti. Ankilozan spondilit (omurga romatizması) rahatsızlıklarının belirgin örneğiyle karşılaştık ve kolayca tanı koyduk. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor; ankilozan spondiliti hastalığını atalarımızın bir mirası olarak görüyoruz.

Türkiye geneline baktığımızda Konya ve Karaman'da ankilozan spondilitin diğer illere göre daha fazla olduğunu görüyoruz.

Konya'da tarih meraklılarını cezbedecek araştırma... Selçuklu sultanlarının kalıntıları incelendi

'Alaaddin Keykubat'ın kafatasındaki renk değişikliği zehirlenmenin işareti'

Alaaddin Keykubat'ın kafatasındaki renk değişiklikleri ağır metal zehirlenmesini çağrıştırdı.

Aldığımız numunelerde o dönemde bol olarak kullanılan cıva, kobalt, arsenik, siyanür gibi ağır metallerin oluşturduğu zehrin azar azar verilmesi neticesinde zehirlendiğini öngörüyoruz.

Alaaddin Keyhüsrev'in kafatasındaki darbe izleri

1'inci Alaaddin Keyhüsrev, Alaşehir Meydan Muharebesi'nde savaş esnasında şehit edilmiş bir sultanımız. Kafatasında ve kemiklerinde kılıç ve hançer darbelerinden tanı konuldu. 2'nci Alaaddin Keyhüsrev ise her ne kadar vahşi hayvan saldırısı sonrası öldüğü söylense de yüz bölgesinden kılıç kesileriyle öldüğünü görüyoruz.”


Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda