Kocaeli'de rehine krizi: 7 işçi rehin alındı!

Kocaeli'de iddialara göre İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik katliam ve işgaline tepki göstermek isteyen bir kişi, bir fabrikayı bastı. İlk belirlemelere göre 7 işçiyi rehin aldı.

İsrail'in, Gazze'de gerçekleştirdiği işgal ve Filistin halkına yaptığı katliama tepki göstermek isteyen bir kişi, iddiaya fabrikayı bastı. İll belirlemelere göre 7 kişiyi rehin aldı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile birlikte Asayiş ve Terör Şube Müdürlerinin intikal etti.Ayrıca müdahale için özel harekat ekipleri hazırda bekliyor. Şüpheliyi ikna çabaları devam ediyor.