Vedat Işıkhan: Asgari ücret fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz

Toplantıyı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat birlikte yönetti.Bakan Vedat Işıkhan, perakendeciler sektöründe 1,5 milyon zorunlu sigortalı çalışan olduğunu belirterek yüzde 30 artış olduğunu ve bu artışta gençlerle kadınların ağırlıkta olduğunu belirtti.Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "10 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu açıklanacak. İşletmelerimiz bunu fırsatçılığa dönüştürmemesi gerekiyor." diyerek denetim ekiplerini sahada bulunduğundu belirterek "Fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz." mesajını iletti.Vedat Işıkhan, perakendecilere şu sözlerle seslendi:Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını, aşırı kâr hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğimiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir.Aynı toplantıda konuşan Ömer Bolat da, "Asgari ücret artacak diye 'zam yapayım' şeklindeki yaklaşımlara izin vermeyeceğiz. Bakanlık olarak konuya ilişkin denetimler yapıyoruz." açıklamasında bulundu.AYRINTILAR GELİYOR