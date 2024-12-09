Vedat Işıkhan: Asgari ücret fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen "Sektör Buluşmaları", perakendeciler sektörü ile devam etti. Vedat Işıkhan, toplantıda asgari ücret komisyonu çalışmasının yarın başlayacağını ve bu rakam oluşmadan yapılan fahiş fiyat artışlarının denetleneceğini vurguladı.
Toplantıyı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat birlikte yönetti.
Bakan Vedat Işıkhan, perakendeciler sektöründe 1,5 milyon zorunlu sigortalı çalışan olduğunu belirterek yüzde 30 artış olduğunu ve bu artışta gençlerle kadınların ağırlıkta olduğunu belirtti.
"İŞLETMELERİMİZ ASGARİ ÜCRET ARTIŞINI FIRSATÇILIĞA DÖNÜŞTÜRMEMELİ
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "10 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu açıklanacak. İşletmelerimiz bunu fırsatçılığa dönüştürmemesi gerekiyor." diyerek denetim ekiplerini sahada bulunduğundu belirterek "Fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz." mesajını iletti.
"ÇALIŞAN VE EKEMLİLERİMİZİ AŞIRI KÂR HIRSINA ASLA EZDİRMEYECEĞİMİZ"
Vedat Işıkhan, perakendecilere şu sözlerle seslendi:
Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını, aşırı kâr hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğimiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir.
"ASGARİ ÜCRET ARTACAK DİYE 'ZAM YAPAYIM' YAKLAŞIMINA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Aynı toplantıda konuşan Ömer Bolat da, "Asgari ücret artacak diye 'zam yapayım' şeklindeki yaklaşımlara izin vermeyeceğiz. Bakanlık olarak konuya ilişkin denetimler yapıyoruz." açıklamasında bulundu.
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