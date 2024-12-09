  • USD: 34,95 - 35,02
  • EURO: 36,70 - 36,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tekirdağ'da 11 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Ergene ilçesinde jandarmanın yaptığı yol uygulamasında 11 kaçak göçmen yakalanırken 1 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 9.12.2024 - 09:55 Güncelleme: 9.12.2024 - 09:55 / Editör: Fehmi Öztürk
Tekirdağ'da 11 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı
Türkiye'nin yasa dışı göçle mücadelesi sürüyor...

Sınır ve sınır şehirlerindeki uygulamalarla yasa dışın önüne geçiliyor.

Bu kapsamda Tekirdağ'ın Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı.

11 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Uygulamada kapalı kasa minibüste 11 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.