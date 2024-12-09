Özgür Özel'in 'Esad' çağrısı alay konusu oldu: İşte CHP'nin dış politika vizyonu

Suriye'de 1963'te iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.Esad rejiminin devrilmesine gidilen süreç adım adım gelirken, CHP lideri Özgür Özel'in partisinin 'dış politika' vizyonunu özetler nitelikteki konuşması ise sosyal medyada büyük alay konusu oldu.Geçtiğimiz günlerde Kilis'te katıldığı programda konuşan Özgür Özel, Esad için 'Temas sağlanmalı' çağrısını yaptı. Özel, 'Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği genel aftan Türkiye'dekiler genel aftan zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı. Bu konuda gerekli uluslararası temaslar sağlanmalı.' sözlerini kullandı.Özgür Özel'in sözlerinin üzerinden 24 saat geçmeden ise 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esad ailesi iktidarı muhalif grupların tarihi zaferi ile son buldu.Arap Sosyalist Baas Partisi Suriye'de 1963'te darbeyle iktidara geldi. 1970'de yılında parti içi darbeyle Beşşar Esed'in babası Hafız Esed iktidarı ele geçirerek, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu. Beşşar Esed ise, babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geçti. Esed ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi.Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle halk hareketleri başlarken rejim kitlelere şiddet kullanarak müdahale etti. Binlerce kişinin öldürüldüğü rejim müdahaleleri, süreci iç savaşa dönüştürdü. Silahlı muhalif gruplar uzun bir mücadeleye girerken, rejim uluslararası baskılara rağmen sorunun diplomasi ve barışçıl yollardan çözümüne yanaşmadı.Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmaların ardından ülkede Halep, İdlib, Hama'dan başlayarak pek çok bölgede kontrolü kaybetti. Son olarak başkent Şam'da halkın da sokaklara dökülmesiyle rejim güçleri, kamu kurumları ve sokaklardan çekilmeye başlarken rejim karşıtı gruplar kent merkezinde kontrollerini artırdı. 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esad ailesi iktidarı sona ermiş oldu.