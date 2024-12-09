Narin’in amcası Salim Güran’ın avukatından çarpıcı iddia: Nevzat Bahtiyar kardeşinin karısı ile tam 144 kez...

Türkiye, Narin Güran cinayetine kilitlendi. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili gizem hala çözülemedi.Yürütülen soruşturmada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile cesedi Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın müebbet hapsi istendi.'NARİN, BEN VE YÜKSEL'İ GÖRDÜ!'7 Kasım'da yapılan ilk duruşmada sanıkların çelişkili ifadeleri dikkat çekerken, hiçbir itiraf gelmedi.Mahkemede söz alan Nevzat Bahtiyar, Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü söyleyerek 'Salim baba 'Narin, Yüksel ile olan ilişkimi gördü, ben de boğdum. Sen de cesedini yok edeceksin' dedi. Ben de Narin'in cesedini alıp Eğertutmaz Deresi'ne gömdüm' dedi.Salim Güran, iddiaları reddetse de HTS kayıtlarına bakılarak olay günü cinayet saatlerinde 4 sanığın birlikte olduğu tespit edildi.SALİM GÜRAN'IN AVUKATINDAN ÇARPICI İDDİAİkinci duruşmanın yapılacağı 26 Aralık'a sayılı günler kala ise sanıkların avukatlarından ardı ardına iddialar geldi. Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'ın sosyal medya hesabından ortaya attığı iddia ise şaşkına çevirdi.Öyle ki Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, Nevzat Bahtiyar'ın, kardeşi Mehmet Bahtiyar'ın eşi Ayşe ile yasak aşk yaşadığını iddia etti.İKİNCİ YASAK AŞK İDDİASI: NEVZAT BAHTİYAR, KARDEŞİNİN EŞİ İLE…'Nevzat BAHTİYAR ile kardeşi Mehmet BAHTİYAR'ın eşi olan Ayşe BAHTİYAR arasında Narin olayından önceki 4 aylık süreçte toplam 177 KEZ ARAMA ve CEVAPSIZ ARAMA kaydı bulunmaktadır! BTK tarafından dosyaya gönderilen iletişimin tespitine yönelik kayıtları incelediğimizde Nevzat'ın kendi kardeşi olan Mehmet ile dahi bu kadar arama geçmişi bulunmamakta!' dedi.Cinayeti Nevzat Bahtiyar'ın işlediğini ve Salim Güran'a iftira attığını söyleyen Akdağ şöyle devam etti: Nevzat'ın gerçekte kendi yaşamış oldukları, zihin dünyasında Salim ile Yüksel'e attığı bir iftira olarak yansımış gibi görünüyor.