Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye kurak sonbahar mevsiminin ardından son günlerde yağışlı günlerden geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayımlarken, tahminlere göre, Türkiye genelinde hava durumu bölgeden bölgeye çeşitlilik gösteriyor! Bugün yağış, fırtına, sis ve buzlanma gibi birçok doğa olayı bir arada yaşanacak. Ancak Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yaşayanların bugün daha dikkatli olması gerekiyor!Meteoroloji'nin tahminlerine göre, İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle su baskını, yerel sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor.Aydın, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, İzmir, Manisa, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul; hava durumunun “potansiyel tehlike” oluşturabileceği anlamını taşıyan sarı kodlu uyarı verilen iller arasında yer aldı. Bu kentlerde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.Muğla turuncu kod verilen tek il oldu. İl genlinde bugün çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklentisi var. Vatandaşların özellikle sel, su baskını ve heyelan riskine karşı dikkatli olması istendi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminlere göre, Türkiye genelinde hava durumu oldukça hareketli! Yağış, fırtına, sis ve buzlanma gibi birçok doğa olayı bir arada yaşanacak. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yaşayanlar dikkat!İstanbul için 3 günlük hava tahmini:Bugün için İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.Yarın için İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°.11 Aralık 2024 Salı İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10°Çanakkale: 16°C, çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışEdirne: 18°C, çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışİstanbul: 16°C, çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışKocaeli: 20°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışAfyon: 14°C, parçalı ve çok bulutluDenizli: 19°C, çok bulutlu, öğleden sonra yağışİzmir: 18°C, çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışMuğla: 13°C, çok bulutlu, kuvvetli ve şiddetli sağanak yağışAntalya: 17°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışIsparta: 12°C, çok bulutlu, aralıklı yağışAnkara: 13°C, parçalı bulutlu, sağanak yağışEskişehir: 15°C, çok bulutlu, öğle saatlerinde yağışBolu: 14°C, çok bulutlu, aralıklı yağışSamsun: 21°C, parçalı bulutluTrabzon: 17°C, parçalı bulutluErzurum: 1°C, parçalı bulutluMalatya: 9°C, az bulutluDiyarbakır: 12°C, az bulutluŞanlıurfa: 16°C, az bulutlu