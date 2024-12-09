Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Isparta şehitleri için taziye mesajı

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Kazada Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de aralarında olduğu 5 asker şehir düştü.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı paylaştı.Sosyal medyadan paylaşım yapan Kurtulmuş, "Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehid olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehidlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun" dedi.