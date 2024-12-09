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Kent film setine döndü: Göz gözü görmüyor

Erzurum'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu, kent merkezinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Ekleme: 9.12.2024 - 10:39 Güncelleme: 9.12.2024 - 10:42 / Editör: Fehmi Öztürk
Kent film setine döndü: Göz gözü görmüyorErzurum'da geçen hafta sıfırın altında 20'leri geçen soğukların ardından havanın ani ısınması sebebiyle sis oluştu.

Kent film setine döndü: Göz gözü görmüyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerine indiği kentte, sabah erken saatlerden itibaren yoğun sis yaşandı.

Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü sis sebebiyle ulaşımda sürücüler kontrollü olarak seyretti.

Kent film setine döndü: Göz gözü görmüyor

Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü, sis ve pusun gün boyu devam edeceğini bildirdi.