Kabine bugün Suriye gündemiyle toplanıyor

Suriye'de 61 yıllık Baas Rejimi devrildi.Durumu yakından takip eden Türkiye ise son gelişmeler Kabine toplantısında ele alınacak.Kabine, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Esad sonrası Suriye'de atılabilecek siyasi adımlar değerlendirilecek.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da kısa süre önce önemli temaslar gerçekleştirdi. Özellikle Hakan Fidan'ın Suriye üzerinde etkili iki ülke olan İran ve Rusya Dışişleri Bakanları ile yaptığı temalasları da değerlendirilecek.Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki hareketlerini de yakından takip ediyor. Ankara bölgede bir oldu bittiye izin vermeyeceğini ve terör örgütlerine geçit vermeyeceğini farklı kanallardan ilan etmişti. İstihbari veriler ışığında terör örgütüne karşı atılacak adımlar da değerlendirilecek.Kabine toplantısında Suriyeli sığınmacıların durumlarının da konuşulması bekleniyor. Zira Esad'ın Suriye'yi terk etmesi sonrası, Türkiye'de yaşayan pek çok Suriyeli ülkelerine dönmek için başvuru yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası kameraların karşısına geçecek.