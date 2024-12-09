Isparta'da askeri helikopter düştü: Ekipler olay yerine sevk edildi!

Isparta'dan gelen bir son dakika haberi yüreğimizi yaktı...Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter, Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına düştü.Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, belediyenin itfaiye ve arama-kurtarma tüm ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.Faciaya ilişkin ise ilk net bilgi Isparta Valisi Abdullah Erin'den geldi.Isparta Valisi Abdullah Erin, 2 eğitim helikopterinin birbirine teması sonrası kazanın gerçekleştiğini açıkladı.Vali Erin, eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde bulunan 4 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.Erin, kayıp bir askeri arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.İlerleyen dakikalarda bir açıklama daha yapan Erin kayıp askere ulaşıldığını, can kaybının 5'e yükseldiğini bildirdi.Son olarak Erin, Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de şehit olanlar arasında olduğunu söyledi..Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 5 askerin şehit düştüğü helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.MSB'den yapılan açıklamada, 'Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz' denildi.