iOS 18.2 ile iPhone'lara gelen tüm özellikler belli oldu

Apple, iOS 18.2'nin deneme sürümünü yayınladı. Yeni sürüm, iPhone kullanıcılarına daha fazla yapay zeka desteği, fotoğraf düzenleme araçları ve uygulama iyileştirmeleri sunuyor.iOS 18.2, özellikle iPhone 16 serisi ve diğer yeni cihazlar için önemli özellikler içeriyor. İşte öne çıkan yenilikler:Apple Intelligence: iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, Apple Intelligence teknolojisini desteklemeye başladı. Bu özellik, cihazların yapay zeka ile daha akıllı çalışmasını sağlıyor.Image Playground: Fotoğraf kütüphanesindeki görselleri kullanarak yaratıcı görseller oluşturulabiliyor. Kullanıcılar, animasyon ve illüstrasyon stilleri arasından seçim yapabilir ve görsellerini iMessage, Freeform ve üçüncü taraf uygulamalarda paylaşabilirler.Genmoji: Klavye üzerinden özel emojiler oluşturulabilir ve tüm cihazlarda senkronize edilebilir.ChatGPT Desteği: OpenAI'ın ChatGPT'si, Siri ve Yazım Araçları'ndan erişilebilir hale geliyor.Image Wand: Notlar uygulamasında çizimleri ve yazılı notları görsellere dönüştürülebilir.Kamera Kontrol: iPhone 16 serisi cihazlarda Visual Intelligence teknolojisi ile nesnelerle etkileşime girilebilir ve bilgi alınabilir. İki aşamalı deklanşör ve odaklama/pozlama kilitleme ggibi yeni kamera özellikleri de eklendi.Mail Uygulaması: Yeni Mail Kategorilendirme özelliği, mesajları önceliklendirmeyi kolaylaştırıyor. Digest Görünümü ile aynı gönderenden gelen mesajlar gruplandırılabiliyor.Fotoğraflar Uygulaması: Video izleme deneyimini geliştiren yenilikler arasında kareler arası kaydırma ve otomatik döngü video oynatma kapama seçenekleri yer alıyor. Koleksiyonlar görünümünde de iyileştirmeler yapıldı.Safari: Safari başlangıç sayfası için yeni arka plan görselleri eklendi. URL'ler mümkün olduğunda HTTPS'ye yükseltiliyor. Dosya indirme ilerlemesi, dinamik ada ve ana ekranda takip edilebiliyor.iOS 18.2, iPhone'lara daha fazla yapay zeka desteği getirerek kullanıcı deneyimini geliştiriyor.Apple Intelligence, ChatGPT entegrasyonu ve Image Wand gibi özellikler, yapay zekanın iPhone'larda daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.