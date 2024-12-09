Esad rejiminin çöküşünün kazananı Türkiye: İngilizler Başkan Erdoğan’ın başarısını kabul etti

İngiltere merkezli Financial Times, 'Erdoğan Suriye krizinin büyük kazananı mı olacak?' analizini manşetine taşıdı.EN BÜYÜK KAZANÇ BAŞKAN ERDOĞAN'INTimes, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 yıldır süren Suriye iç savaşının sonucu olarak yıllardır süren istikrarsızlık ve izolasyonla boğuştuktan sonra, Esad rejiminin devrilmesinde en büyük kazanç sağlayanlardan biri olduğunu aktardı.ERDOĞAN OLAYLARA AĞIRLIĞINI KOYDUTimes, Başkan Erdoğan'ın, Orta Doğu'yu kasıp kavuran olaylara ağırlığını koyduğunu ve muhalifleri Esad rejimine karşı yalnız bırakmadığını bildirdi.TÜRKİYE MAZLUMLARIN YANINDA DURDUHaberde, Atlantic Council düşünce kuruluşunda kıdemli bir üye olan Ömer Özkızılcık'ın da sözlerine yer verildi. Özkızılcık, 'Suriyelilerden sonra burada en büyük kazanan Türkiye'dir. Herkes Suriyelileri terk ettiğinde, hiçbir devlet muhalifleri desteklemediğinde, Türkiye onlardan vazgeçmedi.' ifadelerini kullandı.BAŞKAN ERDOĞAN'IN SURİYE STRATEJİSİBaşkan Erdoğan'ın stratejisine değinilen analizde, Esad'ın Rusya ve İran tarafından kurtarılmasıyla rejimin çöküşü ertelenmişti ancak bu süre zarfında Başkan Erdoğan'ın boş durmayarak odak noktasını, Suriye'de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütüyle mücadeleye çevirdiği aktarıldı.DİĞER YABANCI LİDERLERDEN DAHA İYİ KONUMDATimes, 'Şam'da yaşananlar Başkan Erdoğan'ı diğer yabancı liderlerden daha iyi bir konuma getiriyor. Başkan Erdoğan hem siyaseten hem de ekonomik olarak güç kazandı' sözlerini kullandı.