Dünya basını ilan etti: Esad Rejiminin çöküşü Başkan Erdoğan’ın başarısı

Suriye'de muhaliflerin büyük bir harekat gerçekleştirip Esad rejimini yıktı. Kısa sürede gelen başarının arkasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu dünya medyası tarafından bildirildi.ABD merkezli Politico, yayınladığı 'Esad'ın düşüşü - kazananlar ve kaybedenler' adlı manşetinde Suriye'de yaşananlardan kimin zafer elde ettiğini yazdı. Bunlardan biri de Başkan Erdoğan'dı. Türkiye'nin galibiyetteki payına detaylıca değinen Politico aynı zamanda bir ekonomist ve yorumcu olan Timothy Ash'ın X'teki paylaşımına da haberinde yer verdi.Ash, X.'te yaptığı paylaşımda, 'Türkiye için büyük bir zafer - Erdoğan'ın dahiyane hamlesi' ifadelerini kullandı.Politico yine bir başka haberinde, 'Erdoğan'ın Suriye'deki riskli oyunu' adlı bir başlığa yer verdi. Haberde Başkan Erdoğan her anlamda övülürken, 'Suriye'de gerçekleşen olayların büyük bir kısmının Türk liderin jeopolitik manevralarıyla, özellikle de Esad'ın uzun zamandır devam eden uzlaşma teklifini reddetmesinden duyduğu rahatsızlıkla ilgili' olduğu belirtildi.Kanada merkezli CBC, 'Suriyeliler bir tiranın ölümünü kutlarken, iktidarı devralacak belirgin bir halef olmayabilir' adlı analizinde Başkan Erdoğan'ın başarısına değindi.'Türkiye'nin Galibiyeti' başlığında şu sözlere yer verdi: 'Suriye'de bundan sonra ne olacağını etkileyebilecek en güçlü konumda görünen yabancı lider ise Başkan Erdoğan. Başkan Erdoğan, uzun yıllardır Suriye ile uzun vadeli bir oyun oynuyor.'ABD merkezli Barron's, 'Türkiye Esad Sonrası Suriye'deki fırsatlara odaklanıyor' adlı haberinde, Başkan Erdoğan'ın stratejisinin Türkiye'ye büyük bir başarı sağladığından bahsetti. Haberde, Türkiye'nin artık daha güçlü bir bölgesel güç olduğu bildirildi.ABD merkezli AP ve İngiltere merkezli Reuters da, Esad rejiminin devrilmesinde Türkiye'nin arka plandaki rolünden ve Başkan Erdoğan'ın başarısından bahsetti.