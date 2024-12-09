Dehşete düşüren görüntü! Nehirde erkek cesedi bulundu

Tokat’ta sabah saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Su yüzeyinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Cesedin sürüklenerek bölgeye geldiği ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tokat​'ın Turhal ilçesindeki Yeşilırmak'ta Kesikbaş Köprüsü civarında gezintiye çıkan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında dehşete düştü. Su yüzeyinde bir ceset​ gören vatandaşlar, büyük bir korkuyla durumu ekiplere bildirdi.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ırmağa girerek cesedi iple bağlayıp kıyıya çıkardı.Şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, cesedin sürüklenerek bölgeye geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.