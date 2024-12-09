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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Hedef tek haneli enflasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “Önümüzdeki dönemde bu eğilimin sürmesiyle birlikte, dezenflasyon sürecini başarıyla tamamlayarak, yeniden tek haneli enflasyon seviyelerini görmeyi ve böylece kalıcı fiyat istikrarı dönemine geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Hedef tek haneli enflasyon
Ekleme: 9.12.2024 - 12:49 Güncelleme: 9.12.2024 - 12:58 / Editör: Edin Uslu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Hedef tek haneli enflasyon
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Önümüzdeki dönemde bu eğilimin sürmesiyle birlikte, dezenflasyon sürecini başarıyla tamamlayarak, yeniden tek haneli enflasyon seviyelerini görmeyi ve böylece kalıcı fiyat istikrarı dönemine geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Hedef tek haneli enflasyon