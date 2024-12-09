Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Hedef tek haneli enflasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “Önümüzdeki dönemde bu eğilimin sürmesiyle birlikte, dezenflasyon sürecini başarıyla tamamlayarak, yeniden tek haneli enflasyon seviyelerini görmeyi ve böylece kalıcı fiyat istikrarı dönemine geçmeyi hedefliyoruz" dedi.