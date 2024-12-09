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Beyaz Gazete
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Bakan Tunç’tan başsağlığı mesajı

Isparta’da askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yayınladığı başsağlığı mesajında, “Şehitlerimizin ruhu şâd, aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Ekleme: 9.12.2024 - 13:59 Güncelleme: 9.12.2024 - 13:59 / Editör: Atilla Özbir
Bakan Tunç’tan başsağlığı mesajı
Isparta'da askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 6 asker şehit oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şâd, aziz milletimizin başı sağ olsun' ifadelerini kullandı.