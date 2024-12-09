Bakan Tunç’tan başsağlığı mesajı

Isparta'da askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 6 asker şehit oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şâd, aziz milletimizin başı sağ olsun' ifadelerini kullandı.