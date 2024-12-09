Asgari ücrette kritik viraj! İlk toplantı ne zaman?

Gelecek yıl uygulanacak olan asgari ücret milyonları ilgilendiriyor.Asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Komisyonu ise yarın bir araya gelecek.Yarınki toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleşecek.Yarınki toplantıdan rakamsal bir sonuç çıkması beklenmiyor. toplantıda asgari ücretlinin geçim endeksleri incelenecek.ŞU ANDA UYGULANAN ASGARİ ÜCRET NE KADAR?Şu anda asgari ücret aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞUYOR?Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişiden oluşuyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek.Asgari ücret pazarlığında masada 4 işçi de olacak.Aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayollarında taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven bu yıl Komisyonda asgari ücretlilerin sorun ve taleplerini dile getirecek.KOMİSYON KAÇ KEZ TOPLANACAK?Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.ASGARİ ÜCRETE NASIL KARAR VERİLECEK?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEKLER?Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.-Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları.-Hizmet borçlandırılmasına esas tutarlar.-Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutarlar.-Doğum borçlanması, askerlik borçlanması.-İsteğe bağlı sigorta primleri gibi tutarlar.ASGARİ ÜCRET İÇİN MASADA OLAN RAKAMLAR