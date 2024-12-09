Araç sahipleri dikkat! Bu kez motorine indirim geldi! 9 Aralık 2024 fiyatları

Geçtiğimiz hafta hem benzin hem de motorine zam gelmişti! Bu kez motorine indirim geldi... İşte 9 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Geçtiğimiz hafta hem benzin hem de motorine zam gelmişti! İşte 3 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları...BENZİNDEN SONRA MOTORİNE İNDİRİM GELDİDün benzin grubuna 0,97 TL indirim geldi. Geçtiğimiz hafta cumadan itibaren geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş indirim geldi.İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDA AKARYAKIT FİYATLARIBenzin: 42,09 TLMotorin: 43,22 TLLPG: 26.03 TLİSTANBUL ANADOLU YAKASI'NDA AKARYAKIT FİYATLARIBenzin: 41,98 TLMotorin: 43,16 TLLPG: 25.49 TLANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARIBenzin: 42,51 TLMotorin: 43,80 TLLPG: 26.04 TLİZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARIBenzin: 43.01 TLMotorin: 44,29 TLLPG: 25.94 TL