AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz açıkladı: CHP’li 3 belediyenin borcu...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, bugün AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda Ankara il teşkilatı ve basın mensupları ile buluştu. Toplantıya AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara milletvekilleri ve teşkilat üyeleri de katılım sağladı.ANKARA VE İSTANBUL'DAN KONSERLERE 15 MİLYAR LİRAYusuf Ziya Yılmaz, toplantıda yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerin önemine dikkat çekerek Ankara'daki projeler ve yaklaşan seçim süreci hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yılmaz ayrıca muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyeler hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu, Yılmaz 'Muhalefet ne yapıyor? Değerli arkadaşlar, bu sorunun cevabını hepimiz çok iyi biliyoruz. Muhalefet, bizim hizmet anlayışımızın ve vizyonumuzun uzağında bir yerde duruyor. Özellikle geçtiğimiz 5 yıl ve 7 aylık süreye baktığımızda, muhalefetin en çok öne çıkan faaliyetlerinin konserler olduğunu görüyoruz.İMAMAOĞLU'NDAN KONSERLERE 13 MİLYAR TLElbette konserlerin yapılmasını eleştirmek için söylemiyoruz, ancak muhalefetin 'Ağustos böceği' misali, daha çok eğlenmeyi hizmet etmeye tercih ettiğini açıkça ifade etmek gerekiyor. Bunun en somut örneklerini İstanbul ve Ankara'da görüyoruz. Size çok samimi bir şekilde söyleyebilirim ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte yalnızca konserlere 13 milyar TL harcadı. Bu rakam, Maliye Bakanlığı'nın kayıtlarına yansıyan ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bildirilen verilerden elde ettiğimiz bir miktar. Bunun dışında kim bilir başka hangi harcamalar yapıldı.ANKARA'DA DA DURUM FARKLI DEĞİLAnkara'da da durum farklı değil. Son 5 yıl ve 7 aylık süreçte, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür harcamalar için 2 milyar 129 milyon 590 bin TL harcadığını biliyoruz. Bu miktarın ne kadarının sanatçılara, ne kadarının organizasyon firmalarına aktarıldığı yine incelenebilir. Ancak burada asıl dikkat çekici nokta, organizasyon firmalarının kim olduğu ve bu kaynakların nasıl kullanıldığıdır.Bu durum yalnızca İstanbul ve Ankara ile sınırlı değil. Diğer muhalefet belediyelerinde de benzer tabloyla karşılaşıyoruz. Kültür ve sanat adı altında, aslında siyasetin finansmanını sağlamak için kaynakların nasıl aktarıldığını net bir şekilde görüyoruz.'SANAT ADI ALTINDA SİYASET FİNANSMANI'Bu harcamaların ne kadarının sanatçılara, ne kadarının organizasyon firmalarına gittiğini incelediğinizde, ortaya çıkan tablo daha da ilginç. Bu firmaların büyük çoğunluğunun, seçim kampanyalarını yürüten ya da siyaseti finanse eden yapılarla ilişkili olduğunu görüyoruz. Yani kültür ve sanat adı altında yapılan bu faaliyetler, aslında siyasetin finansmanını sağlamak için bir araç olarak kullanılıyor.KENT UZLAŞISI KAPSAMINDA CHP'Lİ BELEDİYELERİN İŞÇİ KIYIMLARISeçim öncesinde 'Biz işçi kıyımı yapmayacağız, garip gurebaya tahammül edeceğiz. Belediyelerde çalışan ve siyasetimizde olmayan kişilerin ekmeğine mani olmayacağız' diyorlardı. Ancak şimdi, bazı CHP'li belediyelerin son dönemde yaptığı işten çıkarmalara ve yeni işe alımlara göz atmak istiyorum.İstanbul Büyükşehir Belediyesiİşten Çıkarılan Kişi Sayısı: 3.487İşe Alınan Kişi Sayısı: 9.125Bu rakamlar özellikle 1 Nisan 2024'ten itibaren geçerli. İşe alınanların büyük bir kısmının, kent uzlaşısı kapsamında ittifak yaptıkları siyasi partilerin kontenjanından olduğunu düşünüyoruz.İzmir Büyükşehir Belediyesiİşten Çıkarılan Kişi Sayısı: 1.054İşe Alınan Kişi Sayısı: 2.285Denizli Belediyesiİşten Çıkarılan Kişi Sayısı: 930İşe Alınan Kişi Sayısı: 1.179Ankara Büyükşehir Belediyesiİşten Çıkarılan Kişi Sayısı: 661İşe Alınan Kişi Sayısı: 4.390İşten çıkarılanlar arasında sadece emeklilik yaşı gelen ya da kendi isteğiyle ayrılanlar bulunmuyor. Tazminat verilerek işten çıkarılanlar da bu rakamlara dahil. Özellikle belirttiğim bu işten çıkarmalar ve yeni işe alımlar, 7 aylık dönemde gerçekleştirilmiş.CHP'Lİ 3 BÜYÜK ŞEHRİN TOPLAM BORCU 337 MİLYAR TLHepinizin çok iyi bildiği gibi, belediyelerin normal borçları da var. Bu borçlarla ilgili bazı rakamları paylaşmak faydalı olabilir.Öncelikle sosyal sigortalar kurumuna olan borçlardan başlayalım. Ankara, sosyal sigortalar kurumu borcunda, İzmir'den sonra ikinci büyükşehir belediyesi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda sosyal sigortalar kurumuna olan borcu 8,4 milyar TL. İzmir ise en fazla borcu olan belediye. İzmir Belediyesi'nin sosyal sigortalar kurumu borcu 9,6 milyar TL ile en yüksek rakamı oluşturuyor. Peki İstanbul Belediyesi ne kadar borçlu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi üçüncü sırada yer alıyor ve sosyal sigortalar kurumu için 5 milyar TL borcu bulunuyor. Belediyelerin toplam borç durumları nasıl? İstanbul Belediyesi'nin piyasa ve bankalarla olan borçları dahil, sosyal sigortalar kurumu hariç, toplam borcu 233 milyar TL civarında. Bu rakam, İstanbul nüfusuna bölündüğünde, kişi başı borç yaklaşık 15 bin TL'ye denk geliyor. İzmir Belediyesi'nin toplam borcu 50 milyar TL, Ankara Belediyesi'nin ise sosyal sigortalar kurumu borcu hariç, 54 milyar TL civarında' şeklinde konuştu.Yusuf Ziya Yılmaz, açıklamaları sonrası teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.