Trump yeni açıklama: Esad gitti, ülkesinden kaçtı

ABD'de Başkan seçilen Donald Trump, Suriye'de Esad rejiminin düşmesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Trump, 'Esad gitti. Ülkesinden kaçtı. Koruyucusu, Vladimir Putin liderliğindeki Rusya artık onu korumakla ilgilenmiyordu. Rusya'nın orada olmasının ilk etapta hiçbir nedeni yoktu. Ukrayna yüzünden Suriye'ye olan tüm ilgilerini kaybettiler' dedi.Ukrayna'da 600 bine yakın Rus askerinin asla başlamaması gereken ve sonsuza kadar sürebilecek bir savaşta yaralandığı veya öldüğünü vurgulayan Trump, 'Rusya ve İran şu anda zayıf bir durumda, biri Ukrayna ve kötü ekonomi yüzünden, diğeri İsrail ve İsrail'in savaştaki başarısı yüzünden. Aynı şekilde, Zelenski ve Ukrayna bir anlaşma yapmak ve bu çılgınlığı durdurmak istiyor. Ukraynalılar da 400 bin asker ve çok daha fazla sivil kaybettiler. Hemen Ukrayna'da ateşkes olmalı ve müzakereler başlamalı. Çok fazla hayat gereksiz yere boşa harcanıyor, çok fazla aile yok ediliyor ve böyle devam ederse çok daha büyük ve çok daha kötü bir şeye dönüşebilir. Vladimir'i iyi tanıyorum. Harekete geçme zamanı geldi. Çin yardım edebilir. Dünya bekliyor!' ifadelerini kullandı.