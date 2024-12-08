Meteoroloji uyardı! Şiddetli yağış ve buzlanmaya dikkat

Soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor.Sıcaklıklar bugün de mevsim normallerinin altında seyredecek. Yurdun iç ve orta kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Batı kesimlerinde ise kuvvetli sağanak yağış görülecek.METEOROLOJİ UYARDIMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre:Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu(Kayseri, Sivas ve Niğde hariç), Batı Karadeniz (Bartın ve Zonguldak hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Antalya, İzmir, Manisa ve Aydın ile Muğla'nın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Rüzgarın; sabah saatlerinde Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.MGM tarafından sarı uyarı verilen iller Aydın, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa olurken Muğla'ya ise turuncu kod verildi.HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, bu akşam saatlerinde Antalya çevreleri, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın ile Pazar günü (08/12/2024) ilk saatlerden itibaren Muğla'nın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE 12°C, 16°Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE 8°C, 12°CÇok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL 11°C, 15°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 16°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması, Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bugün sabah saatlerinde Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 3°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ 8°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 11°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 5°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, merkez ve doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam ilk saatlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA 10°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA 11°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA 4°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMERSİN 13°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin( Sivas, Kayseri ve Niğde hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS 0°C, 6°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Zonguldak ve Bartın hariç) yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluDÜZCE 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluKASTAMONU 0°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluZONGULDAK 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA 4°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON 12°C, 17°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM -11°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS -8°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıVAN -3°C, 10°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutluSİİRT 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutluDENİZLERDE HAVAEge ve Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtına; Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 4 ila 6, doğusunun açıkları 5 ila 7 yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Karadeniz'in doğusunun açıkları yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7 yer yer 8, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, sabah saatlerinde kuzeyi 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 3 ila 5, bugün gece saatlerine kadar doğusu 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısı ve Hatay kıyı kesimleri 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.