Muhaliflerin hedefi Şam! Esed rejimi iki yönden baskı altında

Suriye'de Mart 2011'den beri süren iç karışıklıkta en kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Beşar Esad rejimi ve destekçileri kasım ayında muhalif gruplara yönelik saldırıları artırmış, bunun üzerine 27 Kasım'da muhalifler beklenmedik bir karşı atak başlatmıştı.30 Kasım'da Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'i direnişle karşılaşmadan ele geçiren muhalifler, 5 Aralık'ta ise Hama'yı kontrol altına aldı.Suriye'nin dördüncü büyük kenti olan Hama aynı zamanda Esad rejiminin kalesi konumundaki başkent Şam'a giden güzergâh açısından da stratejik bir konumda.Hama'yı ele geçiren muhalif gruplar hiç duraksamadan önceki günden itibaren yönlerini Şam'a çevirdi.Muhaliflerin elindeki Hama ile Esad'ın kalesi olan Şam arasında ise kilit önemde Humus kenti bulunuyor. Humus da Suriye'nin üçüncü büyük kenti durumunda.Rejim karşıtı silahlı grupların dün Humus kent merkezinin iç kesimlerine ulaştığı açıklandı. Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Humus ilinde ilerliyor.Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçiren gruplar, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi'ne girdikten sonra, merkezin iç kesimlerine kadar ilerlemiş oldu. Taraflar arasında çatışmalar devam ederken, rejim karşıtı gruplar kentin iç kesimlerine farklı noktalardan da girmeye çalışıyor. Muhaliflerin Humus'un merkezine 1 kilometre uzaklıkta oldukları öğrenildi.Halep, Hama ve Humus istikametinde başkent Şam'a doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı grupların başını Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) çekiyor. Dünya medyası geçmişte El Kaide ve El Nusra bağlantılı olan HTŞ'nin son karşı atakların ardından daha ılımlı ve Suriye halkı için kapsayıcı bir tona büründüğüne dikkat çekiyor.ABD merkezli CNN kanalı da HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Cevlani ile konuştu. Amaçlarının Esad'ı devirmek olduğunu söyleyen Cevlani, 'Bu rejim öldü, halk konseyine dayalı bir hükümet kuracağız. Bu mezhepler, dinler yüzlerce yıldır bu bölgede bir arada yaşıyor ve kimsenin onları ortadan kaldırmaya hakkı yok' dedi.Rejim karşıtı muhaliflerin ilerleyişini fırsat bilen terör örgütü YPG'li teröristler daha önce de defalarca kez yaptıkları gibi bir kez daha Esad askerlerinin çekildiği yerleri işgal etmeye başladı.Rejim ordusu, bazı unsurları batıya kaydırmaya başladı. Rejim ordusu ihtiyacı olan birlikleri toparlamaya çalışıyor.Suriye rejim ordusunun başkent Şam'a doğru çekilmesiyle ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin ayırdığı hatta, PKK/YPG işgalindeki bölgeye cepheli güçlerinden bazıları buradan çekilmeye başladı. Rejim ordusu, 7 köyü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.PKK/YPG'li teröristlerin alıkoyup Tel Rıfat'a götürdüğü terör esiri aileler yeniden özgür olmanın mutluluğunu SABAH'la paylaştı. 5 çocuğu ve eşi ile memleketi Afrin'e dönen Arif Hasanlı, 'Özgürlüğe susamıştık. Herkese teşekkür ederiz. Evimize, köyümüze kavuştuk. Çok mutluyuz' dedi.