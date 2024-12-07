Meteoroloji duyurdu! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu planı yapanlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) kritik uyarı geldi. Bugün Ege ve çevresinde etkili olması beklenen sağanak, yarın iç kesimlerde de görülecek. Doğunun bazı bölgelerinde ise kar yağışı bekleniyor. İşte detaylar...MGM tarafından yapılan son tahminlere göre; Marmara'nın batı ve güneydoğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile doğusunun yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgâr ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 3 kenti sarı kod ile uyardı, bu illerde yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.Uyarı alan iller şöyle: Antalya, Aydın ve Muğla.Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çanakkale'nin batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 17°CÇok bulutlu, batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 16°CÇok bulutluParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 17°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 12°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, öğle saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 21°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 19°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 13°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıMERSİN °C, 21°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, bölgenin batı ve kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS °C, 6°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile doğusunun yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıDÜZCE °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluKASTAMONU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 8°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 16°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.ERZURUM °C, 0°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 3°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 7°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 8°CParçalı ve çok bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 13°CParçalı bulutluSİİRT °C, 12°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 16°CParçalı bulutlu